Она была пьяна.

Центральный райсуд Тюмени вынес приговор 33-летней горожанке, признав ее виновной в нарушении ПДД и избиении полицейского. Ей назначили 250 тысяч рублей штрафа и лишили прав на 2 года 11 месяцев, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 8 марта 2017 года. Мать двоих детей выпивала в ресторане на улице Максима Горького. Около 4 часов утра она села за руль Nissan Teana и поехала домой. Ее заметили сотрудники ДПС - женщина попыталась скрыться, но ее догнали.

Нарушительницу усадили в служебный автомобиль. Она схватила инспектора за форму, ударила его и укусила за палец. Кроме того, она повредила каблуком обшивку дверцы машины, сломала ручку и оторвала закрепленные в салоне радиостанции.

Следует отметить, что в августе 2016 года женщину уже лишали прав на 1 год 8 месяцев за пьяную езду.