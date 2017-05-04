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Пермяк сел на 9,5 лет за надругательство над приятелемСегодня в 12:22

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Пострадавший свел счеты с жизнью.

Суд вынес приговор 35-летнему жителю Куединского района, признав его виновным в надругательстве над мужчиной, повлекшем тяжкие последствия. Пермяк проведет 9,5 лет в колонии особого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, в мае 2016 года двое приятелей поругались в ходе застолья. Когда один из них пошел домой, второй догнал его, избил и совершил действия сексуального характера. Насильник рассказал обо всем односельчанам - узнав об этом, потерпевший свел счеты с жизнью.

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