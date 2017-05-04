Он забросил труп в чужое авто.

В Курганской области перед судом предстанет бывший курсант института МВД за ДТП, в котором погиб человек и пострадал еще один.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры, в январе 2017 года 21-летний студент ехал на своем автомобиле из Тюмени в Курган. С ним были две женщины - они нашли водителя через мобильное приложение для поиска попутчиков.

На 63-м километре дороги Курган - Тюмень обвиняемый выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Polo. В ДТП погибла 77-летняя пассажирка курсанта, пассажир второй машины получил серьезные травмы. Пытаясь избежать ответственности, обвиняемый переместил труп и вещи погибшей из своего автомобиля на заднее сидение Volkswagen.

После возбуждения уголовного дела курсанта уволили из органов внутренних дел. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.