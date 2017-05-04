В спецавтомобиле.

В Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска направлено уголовное дело в отношении двух сотрудников подстанции скорой помощи. Они обвиняются в грабеже с применением насилия, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По данным следствия, в июне 2016 года два медбрата доставляли пациента в наркологический диспансер. Находясь в машине выездной психиатрической бригады, они обшарили карманы одежды мужчины, забрали сотовый телефон и банковскую карту, потребовав пин-код. Получив отказ, они ударили пациента кулаком в грудь. В тот же день они сняли со счета 18,5 тысячи рублей.