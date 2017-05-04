В Магнитогорске медики скорой ограбили пациентаСегодня в 14:40
- Текст
В спецавтомобиле.
В Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска направлено уголовное дело в отношении двух сотрудников подстанции скорой помощи. Они обвиняются в грабеже с применением насилия, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
По данным следствия, в июне 2016 года два медбрата доставляли пациента в наркологический диспансер. Находясь в машине выездной психиатрической бригады, они обшарили карманы одежды мужчины, забрали сотовый телефон и банковскую карту, потребовав пин-код. Получив отказ, они ударили пациента кулаком в грудь. В тот же день они сняли со счета 18,5 тысячи рублей.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:23
Уральцы томились в ожидании рейса на Кипр 16 часов
Сейчас идет регистрация.Сегодня в 18:21
В Соликамске схватили убийцу посетителя кафе "Соблазн"
Он признался еще в двух преступлениях.Сегодня в 18:13
Четверть российских пилотов рискуют потерять работу
По решению Росавиации.Сегодня в 18:03
За разбившегося ребенка в Надыме грозит 2 года заключения
Заброшенный завод не раз требовали огородить.Сегодня в 18:01
На екатеринбургской овощебазе №4 нашли взрывпакет
Саперы.Сегодня в 17:48
Взорвавшийся смартфон обжег екатеринбуржца
И подпалил кровать.Сегодня в 17:41
В Екатеринбурге со здания проектного института посыпались обломки
Прямо на тротуар.Сегодня в 17:32
Россия недосчиталась двух третей нефтегазовых доходов
В апреле.Сегодня в 17:21
Убийцу молодой екатеринбурженки приговорили к 11 годам
У женщины остался 2-летний ребенок.Сегодня в 17:14
Центр Перми перекроют на 4 часа
Общественный транспорт пустили в обход.Сегодня в 17:00
Прилавки Екатеринбурга на три четверти завалены чем попало
Борьба за качество влетит в копеечку.Сегодня в 16:58
Банк "Открытие" заключил соглашение с Югорском
Сотрудничество длится почти 10 лет.Сегодня в 16:55
Судный день для горобраза
В Екатеринбурге.Сегодня в 16:54
Трассу Екатеринбург - Курган закрывают из-за нулевой видимости
Ее заволокло дымом.Сегодня в 16:46
Пермячку отправили в колонию за гибель 3-летнего сына
При пожаре.
Главные новости
- Сегодня в 16:55Судный день для горобраза
- Сегодня в 16:54Трассу Екатеринбург - Курган закрывают из-за нулевой видимости
- Сегодня в 14:51В Перми на стройплощадке щитом убило рабочего
- Сегодня в 13:57Число детских суицидов в России выросло в 1,5 раза
- Сегодня в 13:30Свердловчане требуют смертной казни для убийцы Ирины Вахрушевой
Аналитика
Судный день для горобраза
В Екатеринбурге.
Оставили со сНосом
И долгами "за воздух".
flydubai без тапочек
В бизнесе.