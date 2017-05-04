×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Зэк с тремя таджиками наладил наркопоставки в ЧелябинскСегодня в 16:35

  • Текст

Их приговорили к 10-13 годам.

Центральный райсуд Челябинска вынес приговор четверым гражданам Таджикистана, признав их виновными в покушении на сбыт наркотиков. Они получили от 10 до 13 лет колонии.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, руководил группой заключенный, который отбывает наказание за аналогичное преступление. По его указке трое подельников (временно проживали в Москве и Санкт-Петербурге) приобрели в столице более 3 килограммов героина и 1 килограмм гашиша. Наркотики планировалось сбыть на Южном Урале.

Злоумышленники оборудовали тайник в обшивке Mercedes-Benz С280 Sport, наркотики привезли в арендованную в Челябинске квартиру. Их взяли с поличным.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Судный день для горобраза

Судный день для горобраза

В Екатеринбурге.

Оставили со сНосом

Оставили со сНосом

И долгами "за воздух".

flydubai без тапочек

flydubai без тапочек

В бизнесе.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×