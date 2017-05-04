Их приговорили к 10-13 годам.

Центральный райсуд Челябинска вынес приговор четверым гражданам Таджикистана, признав их виновными в покушении на сбыт наркотиков. Они получили от 10 до 13 лет колонии.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, руководил группой заключенный, который отбывает наказание за аналогичное преступление. По его указке трое подельников (временно проживали в Москве и Санкт-Петербурге) приобрели в столице более 3 килограммов героина и 1 килограмм гашиша. Наркотики планировалось сбыть на Южном Урале.

Злоумышленники оборудовали тайник в обшивке Mercedes-Benz С280 Sport, наркотики привезли в арендованную в Челябинске квартиру. Их взяли с поличным.