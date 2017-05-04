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Пермячку отправили в колонию за гибель 3-летнего сынаСегодня в 16:46

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При пожаре.

В Прикамье суд вынес приговор 30-летней жительнице Губахи, признав ее виновной в гибели 3-летнего сына.

Трагедия произошла в декабре 2016 года. Женщина ушла на вечеринку, оставив мальчика одного в запертой квартире почти на сутки. Ребенок поджег искусственную ель и задохнулся при пожаре.

За причинение смерти по неосторожности матери дали 1 год 3 месяца колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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