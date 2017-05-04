Его задержали.

В Пермском крае по подозрению в надругательстве над школьницей задержали 20-летнего жителя Александровска.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено в марте 2017 года. Молодой человек создал страницу в одной из соцсетей и начал общаться с малолетней девочкой. Он уговорил школьницу сделать на телефон интимные фото и выслать ему. Кроме того, он склонял девочку к сексу.

Возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.