×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


За разбившегося ребенка в Надыме грозит 2 года заключенияСегодня в 18:03

  • Текст

Заброшенный завод не раз требовали огородить.

В Надыме возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка на территории заброшенного завода.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, здание принадлежит ООО "Компания Иванова" из Кургана. Администрация Надымского района не раз просила владельца огородить территорию, но реакции не последовало.

Виновным в причинении смерти по неосторожности грозит до 2 лет заключения.

Трагедия произошла 30 апреля 2017 года. 9-летний мальчик с другом отправился исследовать пустующее здание. Мальчики забрались на карниз - один из них сорвался и упал с высоты 8 метров на бетонный пол. Он разбился насмерть.

Ранее по теме:
В Надыме 10-летний мальчик погиб при падении с высоты

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Судный день для горобраза

Судный день для горобраза

В Екатеринбурге.

Оставили со сНосом

Оставили со сНосом

И долгами "за воздух".

flydubai без тапочек

flydubai без тапочек

В бизнесе.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×