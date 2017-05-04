Заброшенный завод не раз требовали огородить.

В Надыме возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка на территории заброшенного завода.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, здание принадлежит ООО "Компания Иванова" из Кургана. Администрация Надымского района не раз просила владельца огородить территорию, но реакции не последовало.

Виновным в причинении смерти по неосторожности грозит до 2 лет заключения.

Трагедия произошла 30 апреля 2017 года. 9-летний мальчик с другом отправился исследовать пустующее здание. Мальчики забрались на карниз - один из них сорвался и упал с высоты 8 метров на бетонный пол. Он разбился насмерть.

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