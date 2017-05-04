Он признался еще в двух преступлениях.

В Соликамске задержали подозреваемого в убийстве посетителя кафе "Соблазн". Им оказался 32-летний бездомный. На след злоумышленника следователи не могли выйти в течение 3,5 месяцев.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, прикамец признался еще в двух преступлениях.

Расправа в кафе "Соблазн" произошла вечером 25 декабря 2016 года. Бездомный напал на посетителя заведения ради наживы. Он ударил мужчину ножом и скрылся. Раненый скончался по дороге в больницу.

Злоумышленника удалось задержать только 12 апреля 2017 года. Сейчас он находится под стражей.