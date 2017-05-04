У женщины остался 2-летний ребенок.

28-летнего Сергея Тарасова признали виновным в убийстве 24-летней екатеринбурженки Марины Штермер. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Кроме того, мужчина должен выплатить родственникам погибшей 1 миллион рублей, пояснили "Уралинформбюро" в Чкаловском райсуде.

Тело молодой екатеринбурженки нашли 27 января 2016 года в сугробе у школы №105 на Химмаше. Сначала говорили, что она могла отравиться этанолом или замерзнуть. Позже выяснилось, что у Штермер произошел конфликт с Тарасовым, в ходе которого он и убил горожанку. У нее остался 2-летний ребенок.

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