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В убийстве сгоревшей екатеринбурженки обвинили внука ее подругиСегодня в 19:00

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Его задержали.

В Екатеринбурге задержали 25-летнего местного жителя по подозрению в убийстве пенсионерки, тело которой нашли при тушении пожара на улице Колмогорова. Ему уже предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР.

Труп 84-летней женщины огнеборцы обнаружили 30 апреля 2017 года. Вскрытие показало, что она была задушена. А в квартире сотрудники МЧС обнаружили три очага возгорания, что свидетельствует о поджоге.

По данным городского УМВД, подозреваемый - внук подруги убитой пенсионерки. Последняя относилась к нему хорошо и даже помогала деньгами. В тот день молодой человек употреблял наркотики, что и толкнуло его на преступление. Мотив не сообщается.

Следует отметить, что ранее он был судим за имущественные преступления. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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