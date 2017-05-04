Который спал в машине.

В Перми арестовали трех местных жителей по подозрению в убийстве водителя грузовика.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, труп мужчины был обнаружено в ночь на 29 апреля 2017 года при тушении его машины на улице Революции. На теле были следы насильственной смерти. Подозреваемых нашли в течение суток.

Злоумышленники вину признали. В тот день они похищали имущество из припаркованных машин. Когда подозреваемые добрались до грузовика, они обнаружили спящего водители. Мужчину зарезали и подожгли его машину.