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В Кыштыме экс-полицейские отделались "условкой" за организацию борделяСегодня в 19:58

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В бане.

Кыштымский горсуд вынес приговор группе бывших силовиков, признав их виновными в организации занятий проституцией. Двое экс-сотрудников полиции получили по 3 года лишения свободы условно, их коллега и бывший сотрудник МЧС - по 2 года условно. Последних освободили от наказания по амнистии, сообщили "Уралинфомрбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в сентябре 2013 года квартет построил в Кыштыме баню и привлек сутенеров для доставки путан. В июле 2014 года бордель прикрыли чекисты.

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