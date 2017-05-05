Челябинцы обстреляли с балкона прохожихСегодня в 10:04
- Текст
На Комсомольском проспекте.
В Челябинске прокуроры признали незаконными отказы в возбуждении уголовного дела по факту стрельбы по прохожим на Комсомольском проспекте.
Как пояснили в прокуратуре Курчатовского района, происшествие случилось еще в марте 2017 года. О нем сообщила в полицию одна из пострадавших.
По словам горожанки, два молодых человека стреляли с балкона дома №79. Сначала они пустили пулю в бездомного, стоявшего у мусорных баков. Затем попали в женщину: в руку и поясницу, передает "Уралинформбюро"
Полицейских молодые люди заверили, что стреляли из деревянного лука по пустым банкам. На этом основании и было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. На повторное обращение к ОП "Курчатовский" горожанке также ответили отказом.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 11:44
Рыба в озере Кунашак передохла по вине дорожников
Построивших обводной канал.Сегодня в 11:34
В Екатеринбурге дошло до суда дело о пытках в колонии
Над зэками измывались по указке замначальника ИК.Сегодня в 11:15
"Восток" предложил шумихинцам "другую версию" майского праздника
Он прошел под лозунгом "Мир! Труд! Май! Зажигай!"Сегодня в 10:40
"Бессмертный полк" в Екатеринбурге соберет 70 тысяч человек
В небо выпустят сотню белых голубей.Сегодня в 10:24
Холодный ветер и дождь испортят екатеринбуржцам майские праздники
Температура упадет до нуля.Сегодня в 10:16
"АвтоВАЗ" испытал 350 "лошадей" гоночной Lada
Серьезных проблем нет.Сегодня в 10:04
Челябинцы обстреляли с балкона прохожих
На Комсомольском проспекте.Сегодня в 10:01
В Краснокамске 4,5 часа тушили мясокомбинат
Огонь уничтожил кровлю.Сегодня в 10:00
"Екатеринбурггаз" начал летнюю ремонтную кампанию
С отключением газа.Сегодня в 09:59
Метель не пустила самолет из Екатеринбурга в Норильск
Рейс задержан на 9 часов.Сегодня в 09:56
В Каменске-Уральском с 10-метровой высоты сорвался рабочий
Он погиб.Сегодня в 09:40
"Газпром добыча Ямбург" поздравил ветеранов с Днем Победы
Подарив денежные сертификаты.Сегодня в 09:05
В Ницце из-за 250-килограммовой бомбы эвакуировали туристов
И запретили движение судов.Сегодня в 08:36
Инвалидов в России защитят от нелюдей
За притеснения введут штрафы.Сегодня в 08:26
В Перми полыхает нефтеперерабатывающий завод
Пожар пытаются потушить с ночи.
Главные новости
- Сегодня в 11:34В Екатеринбурге дошло до суда дело о пытках в колонии
- Сегодня в 09:56В Каменске-Уральском с 10-метровой высоты сорвался рабочий
- Сегодня в 09:05В Ницце из-за 250-килограммовой бомбы эвакуировали туристов
- Сегодня в 08:26В Перми полыхает нефтеперерабатывающий завод
- Сегодня в 08:00Генпрокуратура "сдала" самолеты "Почты России" в СКР
Аналитика
Судный день для горобраза
В Екатеринбурге.
Оставили со сНосом
И долгами "за воздух".
flydubai без тапочек
В бизнесе.