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Челябинцы обстреляли с балкона прохожихСегодня в 10:04

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На Комсомольском проспекте.

В Челябинске прокуроры признали незаконными отказы в возбуждении уголовного дела по факту стрельбы по прохожим на Комсомольском проспекте.

Как пояснили в прокуратуре Курчатовского района, происшествие случилось еще в марте 2017 года. О нем сообщила в полицию одна из пострадавших.

По словам горожанки, два молодых человека стреляли с балкона дома №79. Сначала они пустили пулю в бездомного, стоявшего у мусорных баков. Затем попали в женщину: в руку и поясницу, передает "Уралинформбюро"

Полицейских молодые люди заверили, что стреляли из деревянного лука по пустым банкам. На этом основании и было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. На повторное обращение к ОП "Курчатовский" горожанке также ответили отказом.

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