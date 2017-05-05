В Екатеринбурге дошло до суда дело о пытках в колонииСегодня в 11:34
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Над зэками измывались по указке замначальника ИК.
В Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении двух бывших заключенных, обвиняемых в надругательстве над сокамерниками и подстрекательстве к истязаниям.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, в 2012-2013 годах один из обвиняемых, будучи завхозом карантинного отделения, подстрекал ряд осужденных к избиениям и психологическим издевательствам над другими зэками. При этом он действовал по указке замначальника ИК-2 (расследование дела в отношении него продолжается - прим.ред.). Происходящее записывалось на камеру.
Второй обвиняемый в 2012 году надругался над одним из заключенных, также сняв это на камеру. Видео было записано для того же замначальника колонии.
Оба подсудимых вину признали.
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