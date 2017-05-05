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Югорчанин сел на 9,5 лет за наркоторговлюСегодня в 13:10

  • Текст

У него нашли 20 килограммов синтетики.

Сургутский горсуд вынес приговор жителю Нижневартовска, признав его виновным в покушении на сбыт более 20 килограммов синтетических наркотиков. Он проведет 9,5 лет в колонии строгого режима. Кроме того, мужчина заплатит 100 тысяч рублей штрафа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

Подсудимый действовал в составе организованной группы с января 2016 года. Наркотики распространялись через систему тайников. Деятельность злоумышленника пресекли в июне.

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