У него нашли 20 килограммов синтетики.

Сургутский горсуд вынес приговор жителю Нижневартовска, признав его виновным в покушении на сбыт более 20 килограммов синтетических наркотиков. Он проведет 9,5 лет в колонии строгого режима. Кроме того, мужчина заплатит 100 тысяч рублей штрафа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

Подсудимый действовал в составе организованной группы с января 2016 года. Наркотики распространялись через систему тайников. Деятельность злоумышленника пресекли в июне.