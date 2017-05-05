СКР объявил Юревича в международный розыскСегодня в 14:59
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Защита успела подготовится.
Следственный комитет России просит заочно арестовать бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в получении взяток на 26 миллионов рублей. Этот вопрос будет рассмотрен Ленинским райсудом Екатеринбурга 12 мая.
"Следователь вышел в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с объявлением его в международный розыск", - цитирует ТАСС Игоря Трунова, адвоката опального политика.
В Четвертом следственном управлении ГСУ СКР "Уралинформбюро" отказались комментировать эту информацию - пресс-секретарь ведомства Эрнест Кочетков порекомендовал дождаться сообщения на сайте Следственного комитета.
Помощница Юревича Юлия Бобылева также не исключила, что официальная информация появится в ближайшие дни: "Мы с вами неглупые люди и понимаем, что, скорее всего, это рано или поздно произойдет - его объявят в розыск и заочно арестуют".
В данный момент политик проходит медицинское обследование в Лондоне, куда он отправился после лечения в Израиле. Примечательно, что он уехал именно в Великобританию, откуда преступников не экстрадируют в Россию.
Экс-губернатора обвиняют в получении взятки в 26 миллионов рублей от экс-министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, а также в распространении клеветы на бывшего главу Челябинского облсуда Федора Вяткина.
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