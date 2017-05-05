Пермяк зарезал приятеля и сжег свою одеждуСегодня в 17:13
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Заметая следы.
В Кизеле по подозрению в убийстве задержали 49-летнего местного жителя.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено в ночь на 4 мая 2017 года в частном доме. Подозреваемый выпивал с 30-летним знакомым. Во время застолья собутыльники повздорили. В порыве ярости старший мужчина три раза ударил ножом в шею оппонента. Последний скончался на месте.
Чтобы скрыть свою причастность, подозреваемый сжег свою одежду и выбросил в реку нож. Несмотря на это, спустя сутки он был задержан.
В настоящее время решается вопрос об аресте мужчины.
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