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21-летнюю пермячку будут судить за убийство сына знакомойСегодня в 16:14

  • Текст

Который пытался ее выгнать.

В суд направлено уголовное дело в отношении 21-летней жительницы Краснокамска, которая обвиняется в убийстве сына знакомой.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено в ночь на 4 февраля 2017 года. Девушка пришла в гости к знакомой, которая жила с 38-летним сыном. Тот давно недолюбливал гостью и начал ее выгонять. Тогда девушка несколько раз ударила мужчину ножом. Мужчина скончался на месте.

После этого девушка подошла к хозяйке, сообщила, что зарезала ее сына, и осталась ждать полицейских.

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