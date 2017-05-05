Копейчанин отделался "условкой" за гибель 16-летней школьницыСегодня в 17:41
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Которую застрелил его сын.
Копейский горсуд вынес приговор местному жителю Николаю Волосникову, которого случайно застрелил 16-летнюю девочку. Мужчину признали виновным в небрежном хранении огнестрельного оружия и незаконном хранении боеприпасов. Он получил 1 год и 2 месяца условно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.
Трагедия произошла в ноябре 2016 года в копейском поселке Октябрьский. Школьница пришла в гости к 15-летнему другу. Юноша решил подшутить над девушкой и направил на нее ружье отца. Не зная, что оно заряжено, школьник нажал на курок. Пуля попала девушке в живот, она скончалась на месте.
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