Которую застрелил его сын.

Копейский горсуд вынес приговор местному жителю Николаю Волосникову, которого случайно застрелил 16-летнюю девочку. Мужчину признали виновным в небрежном хранении огнестрельного оружия и незаконном хранении боеприпасов. Он получил 1 год и 2 месяца условно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Трагедия произошла в ноябре 2016 года в копейском поселке Октябрьский. Школьница пришла в гости к 15-летнему другу. Юноша решил подшутить над девушкой и направил на нее ружье отца. Не зная, что оно заряжено, школьник нажал на курок. Пуля попала девушке в живот, она скончалась на месте.



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