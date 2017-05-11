Когда прочитают 600 томов уголовного дела.

Создатели компьютерного вируса Lurk, похитившего со счетов банков и компаний свыше 1,2 миллиарда рублей, вскоре предстанут перед судом. Большая часть 24 членов преступного сообщества - из Свердловской области, в том числе предполагаемые лидеры Константин Козловский, Александр Еремин и Игорь Попов.

Расследование уголовного дела завершено. Оно будет передано в суд, как только фигуранты и их адвокаты ознакомятся с материалами, которых набралось на 600 томов. Процесс будет идти в Москве, поскольку именно столичным финорганизациям был нанесен наибольший ущерб - около 700 миллионов рублей, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на собственный источник.

Среди пострадавших значатся московские "Гарант-инвест" и Металлинвестбанк, а также якутский банк "Таата" и международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург).

Регулярно модернизирующийся троянец внедрялся в компьютеры корпоративных сетей. Его мишенью были машины, имевшие доступ к системам дистанционного банковского обслуживания. Затем программа осуществляла перевод денег организации-жертвы на счета компаний, аффилированных с членами ОПС.

Подцепить вирус можно было на ведущих бухгалтерских ресурсах и сайтах профильных экономических СМИ.

Выйти на хакерскую группировку не удавалось в течение 5 лет, так как Lurk самоуничтожался бесследно. В ходе масштабной операции в мае 2016 года в 15 регионах России сотрудниками МВД и ФСБ были задержаны несколько десятков человек. Больше всего фигурантов дела оказалось в Свердловской области.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в ходе оперативных мероприятий было изъято 90 единиц компьютерной техники, информационных носителей, средств связи, денежные средства в размере 4,5 миллиона рублей и холодное оружие.

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