Укравшие миллиард уральские хакеры предстанут перед судом10 мая в 12:19
- Текст
Когда прочитают 600 томов уголовного дела.
Создатели компьютерного вируса Lurk, похитившего со счетов банков и компаний свыше 1,2 миллиарда рублей, вскоре предстанут перед судом. Большая часть 24 членов преступного сообщества - из Свердловской области, в том числе предполагаемые лидеры Константин Козловский, Александр Еремин и Игорь Попов.
Расследование уголовного дела завершено. Оно будет передано в суд, как только фигуранты и их адвокаты ознакомятся с материалами, которых набралось на 600 томов. Процесс будет идти в Москве, поскольку именно столичным финорганизациям был нанесен наибольший ущерб - около 700 миллионов рублей, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на собственный источник.
Среди пострадавших значатся московские "Гарант-инвест" и Металлинвестбанк, а также якутский банк "Таата" и международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург).
Регулярно модернизирующийся троянец внедрялся в компьютеры корпоративных сетей. Его мишенью были машины, имевшие доступ к системам дистанционного банковского обслуживания. Затем программа осуществляла перевод денег организации-жертвы на счета компаний, аффилированных с членами ОПС.
Подцепить вирус можно было на ведущих бухгалтерских ресурсах и сайтах профильных экономических СМИ.
Выйти на хакерскую группировку не удавалось в течение 5 лет, так как Lurk самоуничтожался бесследно. В ходе масштабной операции в мае 2016 года в 15 регионах России сотрудниками МВД и ФСБ были задержаны несколько десятков человек. Больше всего фигурантов дела оказалось в Свердловской области.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в ходе оперативных мероприятий было изъято 90 единиц компьютерной техники, информационных носителей, средств связи, денежные средства в размере 4,5 миллиона рублей и холодное оружие.
Ранее по теме:
Уральские хакеры украли миллиард
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
10 мая в 19:58
В Перми 15-летний школьник на квадроцикле сбил 2-летнего ребенка
На глазах у взрослых.10 мая в 19:36
В Прикамье изнасиловавший школьницу наркоман с ВИЧ сел на 16 лет
Его признали виновным по трем статьям.10 мая в 19:24
17-летний сургутянин до смерти избил мужчину
Его арестовали.10 мая в 19:08
На БАЭС устроят "фильтр" для террористов
По распоряжению правительства.10 мая в 19:08
5-летняя югорчанка погибла в День Победы
Решается вопрос о возбуждении дела.10 мая в 18:55
В Свердловской области отключают батареи
Тепло уйдет до 15 мая.10 мая в 18:53
МУГИСО сдало в аренду 31 участок в Екатеринбурге
На 8 лет.10 мая в 18:52
Екатеринбургские школьники нашли труп мужчины
На Братской.10 мая в 18:49
Ревдинские волонтеры нашли 22 пропавших на полях Великой Отечественной
В День Победы.10 мая в 18:45
В Югре узаконили новое руководство ЛДПР
На отчетно-выборной конференции.10 мая в 18:44
Екатеринбурженка скончалась в автобусе
На место выехали следователи.10 мая в 18:40
Празднование Сабантуя в Свердловской области соберет 10 000 человек
Под Екатеринбургом.10 мая в 18:33
Красноуральскому депутату сломали челюсть в майские праздники
Подозреваемые задержаны.10 мая в 18:28
ОНФ проверит многомиллионные траты Зауралья
На благоустройство.10 мая в 18:25
Ректор тюменского вуза пойдет под суд за миллионные махинации
Он забирал зарплату подчиненного.
Ещё в сюжете «Пираты ХХI века»
Главные новости
- 10 мая в 19:085-летняя югорчанка погибла в День Победы
- 10 мая в 15:19В Прикамье будут судить банду работорговцев
- 10 мая в 13:39Россиянам придется платить за малодетность
- 10 мая в 12:19Укравшие миллиард уральские хакеры предстанут перед судом
- 10 мая в 10:56СКР разбирается в гибели рабочего на заводе в Екатеринбурге
Аналитика
Судный день для горобраза
В Екатеринбурге.
Оставили со сНосом
И долгами "за воздух".
flydubai без тапочек
В бизнесе.