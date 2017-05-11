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Ямальцы жестоко убили бомжа ради забавы10 мая в 12:26

  • Текст

Они арестованы.

Двум жителям Муравленко предъявлено обвинение в убийстве - по данным следствия, они расправились с бездомным ради забавы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, преступление было совершено 24 апреля 2017 года. Обвиняемые катались по городу на машине. У проходной котельной они заметили двух бомжей. От нечего делать злоумышленники избили одного из мужчин и затолкали в машину. Второму удалось сбежать.

Пленника вывезли в тундру в Пуровском районе, нанесли ему множество рубленых ран головы и расстреляли из пневматического пистолета. Труп случайно обнаружил обходчик трубопровода 30 апреля. Спустя трое суток обвиняемых задержали. В настоящее время они арестованы.

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