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В Екатеринбурге будут судить напавшего на автоледи рецидивиста10 мая в 13:47

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Ему грозит 15 лет.

В суд направлено уголовное дело в отношении 33-летнего рецидивиста, напавшего в Екатеринбурге на автоледи. Его обвиняют в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Преступление было совершено днем 8 февраля 2017 года на улице Бардина. 26-летняя девушка вышла из продуктового магазина и села в свой Honda Civic. К ней подсел незнакомый мужчина и, угрожая ножом, потребовал деньги и ценные вещи.

Автоледи начала кричать и сопротивляться. Обвиняемый ударил ее ножом и попытался скрыться. На бегу он избавился от ножа. Злоумышленника догнал один из прохожих, позже подоспела полиция. Девушку госпитализировали.

Как выяснилось, обвиняемый ранее был судим за аналогичное преступление: он освободился в 2015 году после 8 лет заключения. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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