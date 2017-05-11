Цена на "живой товар" - от миллиона.

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела банды работорговцев. В скором времени перед судом предстанут шесть человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого СУ СКР.

По данным следствия, в 2013 году злоумышленники договорились с гражданами одного из государств Персидского залива о создании банды для торговли людьми. Жители Прикамья обманывали девушек, рассказывая им о возможности быстрого заработка за границей в ресторанах и ночных клубах. Польстившиеся на легкие деньги россиянки попадали в секс-рабство. За каждую жертву банда получала около 1 миллиона рублей.

Деятельность группы была пресечена в начале марта 2016 года. Уголовное дело возбуждено по п."в" ч.3 ст.127.1 УК РФ (торговля людьми организованной группой с перемещением потерпевших через госграницу РФ).

В настоящее время в суде рассматривается дело в отношении 42-летней женщины - организатора банды. Она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

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