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Ректор тюменского вуза пойдет под суд за миллионные махинации10 мая в 18:25

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Он забирал зарплату подчиненного.

В Тюмени в суд направлено дело ректора Тюменского индустриального университета Олега Новоселова. Он обвиняется в злоупотреблении должностными обязанностями, которые принесли вузу ущерб в 3 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

В марте 2014 года Новоселов занимал должность проректора по научной работе. Он принял на работу на экспериментальный завод (структурное подразделение вуза) своего подчиненного по университету. Новый сотрудник на заводе не работал, а большую часть зарплаты отдавал Новоселову.

С августа 2014 по сентябрь 2015 университет выплатил более 2,7 миллионов рублей, из которых 1,93 миллиона получил обвиняемый. С учетом отчислений в Пенсионный фонд, фонды ОМС и соцстрахования вуз потерял свыше 3,1 миллионов рублей.

Ректор признал свою вину, сейчас он находится под домашним арестом. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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