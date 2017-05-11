В адрес падчерицы должника.

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении коллекторов, которые терроризировали местную жительницу. Их обвиняют по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В марте 2016 года отчим потерпевшей взял 35 тысяч рублей в одной из микрофинансовых организаций (за год он должен был вернуть более 80 тысяч). Когда мужчина пропустил срок очередной выплаты, в адрес его падчерицы и супруги стали поступать угрозы от коллекторов. Женщинам постоянно звонили с оскорблениями, в том числе по ночам.

В апреле 2017 года прокуратура организовала проверку, по итогам которой следователи возбудили дело. Виновным грозит до 2 лет лишения свободы.

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