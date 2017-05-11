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Челябинцу не смягчили приговор за смертельное ДТП со скорой10 мая в 17:04

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Он проведет 8,5 лет за решеткой.

10 мая 2017 года Челябинский облсуд оставил в силе приговор Александру Филину, виновному в гибели водителя и пассажиров кареты скорой помощи. Мужчина проведет 8,5 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Смертельное ДТП произошло 8 октября 2016 года. Около 6 часов утра на Свердловском тракте пьяный Филин за рулем Honda Civic на большой скорости протаранил скорую. Момент аварии он не помнит - очнулся только после ДТП.

Тогда погибли 60-летний водитель спецавтомобиля, 26-летний фельдшер и 10-месячный мальчик. 25-летняя мать младенца была в состоянии средней степени тяжести, у второго фельдшера диагностировали тяжелые травмы. Сам Филин повредил позвоночник и не может ходить.

22 марта Курчатовский райсуд вынес челябинцу приговор. Помимо отбывания срока, он должен заплатить по 1 миллиону рублей четверым потерпевшим. Адвокат Филина настаивал на сокращении срока лишения свободы и снижении компенсации морального вреда. В свою очередь представитель потерпевших просил назначить максимально возможный срок - 9 лет.

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