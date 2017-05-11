Он пролетел на красный.

Каслинский горсуд вынес приговор водителю автопоезда МАЗ, признав его виновным в гибели двух человек. Ильяс Шарафисламов проведет 4 года в колонии-поселении. Кроме того, его лишили прав на 3 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Страшная авария произошла днем 24 августа 2016 года. Обвиняемый проехал на красный свет на перекрестке подъезда к Екатеринбургу и автодороги Тюбук - Усть Багаряк. Автопоезд протаранил Datsun. Водитель и пассажир последнего скончались на месте.