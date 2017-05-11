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В Тюмени поймали наркодилеров с 20 000 доз "синтетики"10 мая в 18:24

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Из Саратовской области.

В Тюмени задержали двух жительниц Саратовской области по подозрению в наркоторговле.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Тюменской области, при личном досмотре у женщин обнаружили более 8 граммов "синтетики". В арендованной квартире и тайниках нашли еще 7 килограммов наркотиков - 2 килограмма "соли" и 5 кило "спайса". По оценкам, это свыше 20 тысяч разовых доз.

В отношении женщин возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере в составе организованной группы). Они арестованы.

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