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17-летний сургутянин до смерти избил мужчину10 мая в 19:24

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Его арестовали.

В Сургуте 17-летнему подростку предъявили обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Молодой человек арестован, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

По данным следствия, преступление было совершено 30 апреля 2017 года. Обвиняемый причинил 31-летнему мужчине тяжкие телесные повреждения, от которых тот скончался на месте. Труп нашли 3 мая.

Следует отметить, что подросток нигде не учится и не работает. Сейчас выясняется мотив преступления.

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