Его признали виновным по трем статьям.

Суд вынес приговор 29-летнему ВИЧ-инфицированному жителю Кунгура, который уговорил 15-летнюю школьницу попробовать наркотики и изнасиловал ее. Мужчина проведет 16 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление было совершено в июле 2016 года. Уголовное дело было возбуждено по трем статьям: п."а" ч.3 ст.230 (склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в отношении несовершеннолетнего), п."а" ч.3 ст.131 (изнасилование несовершеннолетней), ч.1 ст.122 УК РФ (заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией).

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