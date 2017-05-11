Он напал на девушку в подъезде.

В Челябинске разыскивают насильника, напавшего на 19-летнюю девушку в Курчатовском районе.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, преступление было совершено днем 27 сентября 2016 года в подъезде дома на Комсомольском проспекте.

Подозреваемому на вид 20-25 лет, рост 170-175 сантиметров. У него азиатская внешность, худощавое телосложение, темные короткие волосы. В день нападения был одет в серый классический пиджак и черные зауженные брюки, на ногах - черные классические туфли.

Следователи просят всех, кто обладает какой-либо информацией, позвонить по телефонам: 8(351) 281-45-97, 281-45-96, 742-13-69, 749-40-00, 8-951-434-46-00.