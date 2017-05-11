Его арестовали.

В Тюменской области по подозрению в убийстве задержали 27-летнего жителя села Достовалово (Викуловский район).

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление было совершено 8 мая 2017 года. Ранее судимый мужчина, решив ограбить 80-летнюю пенсионерку, пришел к ней домой и зарубил топором. Забрав имущество убитой, он скрылся.

Местонахождение злоумышленника установили по горячим следам. Он арестован, ему предъявлено обвинение.