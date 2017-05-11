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Тюменец зарубил пенсионерку ради денегСегодня в 12:47

Его арестовали.

В Тюменской области по подозрению в убийстве задержали 27-летнего жителя села Достовалово (Викуловский район).

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление было совершено 8 мая 2017 года. Ранее судимый мужчина, решив ограбить 80-летнюю пенсионерку, пришел к ней домой и зарубил топором. Забрав имущество убитой, он скрылся.

Местонахождение злоумышленника установили по горячим следам. Он арестован, ему предъявлено обвинение.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Лилия Сегодня в 13:18

Кошмар... И много ли он нашел у этой бедной женщины... А работать не пробовал? Вот родилась же зачем-то эта сволочь 27 лет назад, и толку-то, что он уже сидел, ну ничем не помогло и сейчас не поможет... У самих жизнь никчемная, так еще и других жизни лишают.. Страшно это...

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