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Челябинец сел на 18 лет за нападения на пенсионеровСегодня в 15:13

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Один из потерпевших погиб.

Калининский райсуд Челябинска вынес приговор 41-летнему слесарю, признав его виновным в разбойных нападениях на пенсионеров и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Мужчина проведет 18 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По данным следствия, с февраля по март 2016 года обвиняемый совершил 7 разбойных нападений. Он выслеживал пожилых мужчин и нападал на них в подъезде - забирал деньги, телефоны и другие вещи. Один из потерпевших - 80-летний пенсионер - от полученных травм скончался в больнице.

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