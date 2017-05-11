Один из потерпевших погиб.

Калининский райсуд Челябинска вынес приговор 41-летнему слесарю, признав его виновным в разбойных нападениях на пенсионеров и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Мужчина проведет 18 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По данным следствия, с февраля по март 2016 года обвиняемый совершил 7 разбойных нападений. Он выслеживал пожилых мужчин и нападал на них в подъезде - забирал деньги, телефоны и другие вещи. Один из потерпевших - 80-летний пенсионер - от полученных травм скончался в больнице.