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Директор тюменского завода утаил от налоговиков 5,7 миллионаСегодня в 18:08

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Теперь его ждет суд.

Бывший гендиректор тюменского завода "Сибнефтегазмаш" Юрий Кияшко пойдет под суд за обман налоговиков. Он обвиняется в сокрытии средств предприятия от налоговой инспекции.

По данным следствия, в 2015-2016 годах из-за задолженности по налогам, штрафам и пене на счета предприятия были выставлены инкассовые поручения на 19,9 миллиона рублей. Не желая гасить этот долг, Кияшко перевел расчеты с контрагентами на счет другой подконтрольной ему фирмы, утаив от налоговиков более 5,7 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По статье 199.2 УК РФ экс-главе "Сибнефтегазмаша" грозит до 5 лет лишения свободы.

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