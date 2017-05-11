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В Зауралье подросток забил знакомого и закопал телоСегодня в 16:00

  • Текст

Свидетелям он пригрозил расправой.

17-летнего жителя Половинского района Зауралья подозревают в убийстве.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление было совершено в конце марта 2017 года в ходе застолья. Подросток поругался с собутыльниками и до смерти избил 38-летнего мужчина.

Подросток заявил свидетелям, что уже совершал убийства, но избежал колонии. Он пригрозил собутыльникам расправой в случае огласки.

Тело мужчины он спрятал в сарае своего дома, а затем закопал его на приусадебном участке. В середине апреля родственники убитого обратились в полицию с заявлением о его исчезновении. Спустя некоторое время подозреваемого задержали.

В настоящее время подросток находится под домашним арестом. Ему предъявлено обвинение.

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