Через стену.

Житель Шумихи (Курганская область) проведет 11 лет в колонии строгого режима за покушение на убийство бывшей жены, ребенка и тещи, а также угрозу убийством, причинение легкого вреда здоровью и умышленное уничтожение чужого имущества. Приговор вступил в силу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

В мае 2015 года мужчина поругался с экс-супругой и дважды ударил ее кулаком в лицо. Затем он схватил женщину за волосы и 6 раз ударил молотком по голове, угрожая убить.

Спустя неделю злоумышленник едва не застрелил бывшую жену, ее мать и ребенка. Ему показалось, что у женщины, живущей во второй половине дома, гостит другой мужчина. Он схватил охотничье ружье и 4 раза выстрелил через стену. Женщины получили огнестрельные ранения. Одним из выстрелов был поврежден телевизор, который упал на ребенка. Потерпевшим своевременно оказали помощь.