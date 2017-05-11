×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Зауралец сел на 11 лет за обстрел экс-супруги, тещи и ребенкаСегодня в 17:35

  • Текст

Через стену.

Житель Шумихи (Курганская область) проведет 11 лет в колонии строгого режима за покушение на убийство бывшей жены, ребенка и тещи, а также угрозу убийством, причинение легкого вреда здоровью и умышленное уничтожение чужого имущества. Приговор вступил в силу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

В мае 2015 года мужчина поругался с экс-супругой и дважды ударил ее кулаком в лицо. Затем он схватил женщину за волосы и 6 раз ударил молотком по голове, угрожая убить.

Спустя неделю злоумышленник едва не застрелил бывшую жену, ее мать и ребенка. Ему показалось, что у женщины, живущей во второй половине дома, гостит другой мужчина. Он схватил охотничье ружье и 4 раза выстрелил через стену. Женщины получили огнестрельные ранения. Одним из выстрелов был поврежден телевизор, который упал на ребенка. Потерпевшим своевременно оказали помощь.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Судный день для горобраза

Судный день для горобраза

В Екатеринбурге.

Оставили со сНосом

Оставили со сНосом

И долгами "за воздух".

flydubai без тапочек

flydubai без тапочек

В бизнесе.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×