На скамье подозреваемых - сожитель.

В Новом Уренгое мужчина подозревается в убийстве сожительницы в день ее рождения. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Женщина в компании сожителя и друзей отмечала праздник 5 мая 2017 года. Когда гости разошлись, между именинницей и ее бойфрендом случилась ссора. Мужчина нанес пассии несколько ударов в голову различными предметами. После он лег спать, а утром обнаружил подругу без признаков жизни.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому, которой ранее был неоднократно судим, грозит до 15 лет лишения свободы.