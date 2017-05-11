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Пермяк сел на 10 лет за убийство продавца павильонаСегодня в 18:54

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Которая не продала ему спиртное.

Суд вынес приговор 29-летнему жителю Перми, признав его виновным в убийстве продавца торгового павильона. Мужчина проведет 10 лет и 1 месяц в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление было совершено в ночь на 7 января 2017 года в Мотовилихинском районе. Пьяный мужчина требовал продать ему спиртное, но женщина отказала. Тогда разъяренный пермяк нанес продавцу множественные удары, пустив в ход бутылку из-под шампанского. Потерпевшая скончалась на месте.

После этого злоумышленник попытался похитить алкоголь и сигареты, но был задержан очевидцами.

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