Во время пожара.

Директору пермского предприятия предъявлено обвинение в гибели двух работниц. По статье "Нарушение требований пожарной безопасности" (ст.219 УК РФ) ему грозит до семи лет лишения свободы, пишет 59.ru.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", пожар в помещениях ООО "Витан-С" вспыхнул утром 25 ноября 2016 года. Пламя охватило 1 000 квадратных метров. Две формовщицы не успели вовремя покинуть здание и погибли в огне.

Причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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