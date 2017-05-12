Курганский "палач" признался в связях с ИГИЛСегодня в 10:00
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Отказавшись от адвоката.
Курганский "палач" Сохибжон Мамасолиев, обвиняемый в убийстве семьи из трех человек, заявил о причастности к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.
"Я - ИГИЛ, и мне не положено", - заявил подсудимый, объясняя свой отказ от адвоката, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Курганского областного суда. Тем не менее ему назначили государственного защитника в обязательном порядке, так как по одной из статей обвиняемому грозит более 15 лет лишения свободы.
На заседании Мамасолиев признался в содеянном. Судебный процесс продолжится 29 мая.
Курганского "палача" задержали 18 ноября 2016 года по подозрению в убийстве семьи начальника отдела страхования профессиональных рисков Фонда социального страхования Олега Евсеева. 26-летний Мамасолиев делал ремонт в доме Евсеева в деревне Лукино (Кетовский район). По данным следствия, между мужчинами возник конфликт по поводу оплаты работ. 15 ноября Мамасолиев проник в дом Евсеевых в отсутствие хозяев и взломал сейф, где лежало охотничье ружье. Дождавшись возвращения семьи, он расстрелял всех. Тела погибших нашли на следующий день.
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