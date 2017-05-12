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Заколовший отверткой челябинца таджик пошел под судСегодня в 11:34

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Мужчины поругались на парковке.

В Центральный райсуд Челябинска передано уголовное дело в отношении 22-летнего гражданина Таджикистана Ширинберга Бободжонова, который проткнул отверткой голову 43-летнему мужчине. Ему вменяют ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Преступление было совершено 31 декабря 2016 года. Как выяснили следователи, таджик неправильно припарковал свой ВАЗ-2109, и челябинец сделал ему замечание. В ответ Бободжонов набросился на него с отверткой. Пострадавшего госпитализировали. Две недели он находился в коме, а в середине января 2017 года очнулся. Спустя несколько дней ему стало хуже, и он скончался.

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