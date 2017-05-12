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В Тюменской области мать ответит за гибель двух сыновей в огнеСегодня в 12:10

  • Текст

Дочери удалось спастись.

В Тюменской области перед судом предстанет 39-летняя жительница поселка Богандинский. За причинение смерти по неосторожности двум своим детям ей грозит до 4 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трагедия разыгралась в поселке Киёва, где тогда проживала семья. Днем 27 января 2017 года женщина ушла на колонку за водой, оставив троих маленьких детей в комнате общежития одних. На обратном пути она на несколько минут зашла к соседке.

В это время трехлетний мальчик включил в розетку электроплитку, поджег от нее бумагу, а затем домашние вещи. Малыш и его брат 1 года 9 месяцев насмерть отравились дымом. Их старшей 4-летней сестре удалось спаслась.

Стоит отметить, что мальчик и ранее баловался с огнем, но мать успевала потушить пламя.

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