Заочно.

12 мая в Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство следствия о заочном аресте бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в получении взяток на 26 миллионов рублей.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции, этим вопросом займется заместитель председателя суда по уголовным делам Александр Тараненко. Время рассмотрения ходатайства пока не назначено.

Помощник опального политика Юлия Бобылева рассказала, что вчера обсуждала с Михаилом Юревичем намерения следствия. До июня он будет находиться в Лондоне, пока идет медицинское обследование. "Вне зависимости от решения суда он воздержится от комментариев по этой теме", - добавила Бобылева.

Экс-губернатора обвиняют в получении взятки в 26 миллионов рублей от экс-министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, а также в распространении клеветы на бывшего главу Челябинского облсуда Федора Вяткина. Этим делом занимается Четвертое следственное управление ГСУ СКР.