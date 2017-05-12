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Свердловчанин сел на 4,5 года за гибель пешехода в ДТПСегодня в 13:24

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Он сбил мужчину на "зебре".

Краснотурьинский горсуд вынес приговор местному жителю, который за рулем иномарки насмерть сбил пешехода. Мужчина проведет 4,5 года в колонии-поселении. Кроме того, он должен заплатить 850 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Авария произошла вечером 10 февраля 2017 года на улице Октябрьской. Пьяный водитель Dodge Caliber на скорости 60 километров в час выехал на "зебру", где находился мужчина. Пешеход скончался в больнице.

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