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В Камышлове инвалида избили битойСегодня в 14:47

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Сломав два ребра.

Полицейские задержали двух жителей Камышлова по подозрению в разбойном нападении на инвалида.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, сообщение о преступлении поступило в полицию из больницы, куда привезли 39-летнего инвалида II группы с телесными повреждениями.

Выяснилось, что на мужчину напали возле гаражей. Его избили битой с надписью "Аргумент", сломав 2 ребра, рассказали в главке. Злоумышленники забрали у потерпевшего два сотовых телефона и скрылись.

Спустя некоторое время подозреваемых 19 и 23 лет задержали. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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