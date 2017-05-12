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Администратор "групп смерти" признал свою винуСегодня в 13:07

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Ему продлили арест.

Филипп Будейкин, администратор "групп смерти", признал свою вину в подстрекательстве к доведению до самоубийства. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе городского суда Санкт-Петербурга.

Будейкина, известного в социальной сети "ВКонтакте" как Филипп Лис, задержали 16 ноября 2016 года в Московской области, после чего суд в Санкт-Петербурге санкционировал его арест. По данным следствия, обвиняемый с группой приятелей в течение трех лет создал восемь виртуальных сообществ, где открыто пропагандировал суицид. Петербургские следователи установили 15 его жертв – подростков, покончивших с собой. Самоубийства еще пятерых человек не состоялись.

Экспертиза признала Будейкина вменяемым. На днях ему продлили арест до 20 августа.

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