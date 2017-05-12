×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Тюменец "прикурил" на 9 летСегодня в 15:16

  • Текст

Попросив огонька у прохожих.

Калининский райсуд Тюмени вынес приговор 27-летнему наркоторговцу. Мужчина проведет 9 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Как следует из материалов дела, в октябре 2016 года мужчина через Интернет нашел наркодельца в Екатеринбурге и договорился с ним о сбыте "синтетики". Приехав в уральскую столицу, тюменец забрал из тайника более 622 граммов наркотиков и вернулся домой. Товар он спрятал в арендованном гараже, отсыпав полграмма для себя.

Идя по улице, тюменец попросил закурить у прохожих, но запнулся и упал - из кармана выпал пакет с наркотиком. Прохожие остановили проезжавших мимо полицейских и сдали наркодилера.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловские власти протестировали инвестклимат

Свердловские власти протестировали инвестклимат

Которому "прописано" улучшение.

Условный Соколовский

Условный Соколовский

Российской действительности.

Судный день для горобраза

Судный день для горобраза

В Екатеринбурге.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×