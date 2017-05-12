Попросив огонька у прохожих.

Калининский райсуд Тюмени вынес приговор 27-летнему наркоторговцу. Мужчина проведет 9 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Как следует из материалов дела, в октябре 2016 года мужчина через Интернет нашел наркодельца в Екатеринбурге и договорился с ним о сбыте "синтетики". Приехав в уральскую столицу, тюменец забрал из тайника более 622 граммов наркотиков и вернулся домой. Товар он спрятал в арендованном гараже, отсыпав полграмма для себя.

Идя по улице, тюменец попросил закурить у прохожих, но запнулся и упал - из кармана выпал пакет с наркотиком. Прохожие остановили проезжавших мимо полицейских и сдали наркодилера.