В Екатеринбурге поймали предполагаемого убийцу школьницы12 мая в 15:37
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Тело которой нашли на стадионе.
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве школьницы-подростка. Им оказался 47-летний местный житель, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
Преступление было совершено 5,5 лет назад. Вечером 17 сентября 2011 года девушка ушла с друзьями есть пиццу и не вернулась. На следующее утро ее искромсанное тело нашли на школьном стадионе по улице Белореченской. Сначала в убийстве заподозрили мачеху погибшей. В явке с повинной она написала, что приревновала падчерицу к своему гражданскому мужу, отцу убитой. Однако впоследствии женщина отказалась от показаний, и ее выпустили на свободу из-за недостатка доказательств для ареста.
"Даже повидавшие на своем веку много чего страшного оперуполномоченные были в шоке от жестокости, с которой кто-то изуверски изнасиловал и расправился с ребенком. Долгих 5,5 лет существо, совершившее это убийство, находилось на свободе. И все-таки его сумели вычислить и изобличить. По характеру это замкнутый, необщительный гражданин, проживавший в трехкомнатной квартире с матерью. Официально он не трудоустроен, жил на пенсию женщины, иногда подрабатывал электриком. Отношения ни с бывшей женой, ни с сыном он не поддерживал. В момент задержания и обыска по месту жительства, 10 мая, вел себя абсолютно хладнокровно и спокойно, до последнего не верил, что полицейские и следователи СК смогли добыть необходимые улики. У сыщиков уголовного розыска есть основания полагать, что у подозреваемого может иметься склонность к совершению насильственных половых преступлений с мазохистским уклоном", - сказал руководитель пресс-службы главка Валерий Горелых.
Злоумышленник арестован. Ему предъявлено обвинение по двум статьям - п."а" ч.3 ст.131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней) и п."к" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием). Мужчине грозит пожизненное заключение, добавили в пресс-службе свердловского СУ СКР.
В ближайшее время обвиняемого проверят на вменяемость.
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