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Екатеринбуржца будут судить за хищение 109 миллионов по схеме МавродиСегодня в 16:21

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Финансовая пирамида охватила 11 городов.

В Ленинский райсуд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении 31-летнего Артема Лысенко, обвиняемого в создании финансовой пирамиды. Ему вменяется ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, Лысенко возглавлял ООО "Про-Инвест". Головной офис предприятия находился в уральской столице на Щорса. Также по области функционировало 10 филиалов (в Верхней Салде, Нижнем Тагиле, Нижней Туре, Качканаре, Красноуральске, Серове, Североуральске, Кушве, Каменске-Уральском и Краснотурьинске).

С октября 2013 по ноябрь 2014 года он собирал деньги со свердловчан, заключая с ними договоры. Клиенты вносили 50% от взятого в банках кредита, а фирма обязалась полностью погасить задолженность. Вкладчикам Лысенко гарантировал высокий доход. При этом он частично исполнял обязательства, использую деньги вновь привлеченных клиентов.

По версии следствия, обвиняемый обманул 760 человек на 109 миллионов рублей. С похищенными деньгами он отправился в путешествие. Его задержали в Санкт-Петербурге. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, добавили в пресс-группе городского УМВД.

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